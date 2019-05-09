موقع إسرائيلي: حماس والجهاد الإسلامي تستعدان لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع إسرائيلي اليوم الخميس: إن الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتا حماس والجهاد الإسلامي تستعان لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بسبب تأخر إسرائيل في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بتحفيف الحصار.وأفاد موقع (مفزاك لايف) أن المنظمات في غزة بقيادة حماس والجهاد تستعد لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وأضاف: "كما نشرنا أمس لأول مرة حيث وصلتنا معلومات تشير إلى أن السفير القطري لن يصل غداً الجمعة إلى غزة كما كان متفقاً عليه لتوزيع الأموال ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالوا يرفضون معالجة هذه القضية)".وتابع الموقع الإسرائيلي: ونتيجة لذلك من المتوقع أن تستأنف حماس والمنظمات إطلاق الصواريخ"، وفق زعمه.ووصل الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز/ بيت حانون، للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية.وقالت مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني، وصل اليوم إلى غزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق.يذكر، أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أكد لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، سيزور غزة لمتابعة تنفيذ التفاهمات، والضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ تلك التفاهمات.وأضاف عزام: "نحن ملتزمون بتنفيذ التفاهمات، وهذا ما أكدناه في القاهرة"، مشدداً على أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الجانب المصري؛ لتنفيذ هذه التفاهمات.