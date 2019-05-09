خلال استقباله المبعوث السويسري..أبو عمرو يجدد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطناستقبل د.زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء في مكتبه برام الله اليوم الخميس، المبعوث السويسري لعملية السلام السيد، رونالد شتينغر.ووضع أبو عمرو شتينغر في آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق باقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية.كما أكد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن) التي تروِّج لها الإدارة الأمريكية، مشدداً على أهمية تدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين.من جانبه، أكد المبعوث السويسري لعملية السلام أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق قواعد القانون الدولي، وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.