وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلة الدنمارك تقديم دعم مالي للهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فينبر، إمكانية تقديم دعم مالي عاجل لصالح الهيئات المحلية، وذلك لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بالوفاء بتعهداتها المالية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.وأشاد الصالح بالدعم الحكومي الدنماركي للعديد من المجالات الحيوية في فلسطين، خاصة قطاع الحكم المحلي حيث كان لهذا الدعم الأثر الأكبر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لصالح الهيئات المحلية.وأكد الصالح أهمية استمرار تقديم الدعم الدنماركي لبرنامج دعم البلديات الفلسطينية ودور هذا البرنامج الذي ينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، في تمكين البلديات من القيام بأدوارها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها والإرتقاء بها.هذا واطلع الصالح فينبر على توجهات الحكومة الفلسطينية لقطاع الحكم المحلي والتي تتركز بالأساس على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده خاصة في المناطق المسماة "ج" والمناطق المحاذية لجدار الضم والفصل العنصري، والعمل على تعزيز الإيرادات المالية لها، واقرار مخططات هيكلية وغيرها.بدورها، هنأت فينبر الوزير الصالح، لنجاح تشكيل الحكومة الفلسطينية 18 برئاسة د. محمد اشتية، ولتوليه حقيبة الحكم المحلي، وأكدت التزام بلادها بدعم حل الدولتين، واستمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي نظراً لأهمية هذا القطاع وشموليته.وفي سياق منفصل، التقى الصالح مع ممثل مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشي آبي، وبحث معه آفاق التعاون الحالي والمستقبلي في مجال دعم قطاع الحكم المحلي.وبحث اللقاء مجموعة المشاريع التي نفذتها جايكا في فلسطين والمتعلقة بقطاع الحكم المحلي تحديداً، خاصة مشاريع قطاع النفايات الصلبة، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها.وأشاد الصالح بالدعم الياباني المقدم للقطاع، من خلال الحكومة اليابانية و"جايكا"، وأهمية هذا الدعم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال تحسين إدارة النفايات الصلبة.وأشار الصالح إلى أهمية استمرار الدعم الياباني وتوسيعه خلال المرحلة القادمة ليشمل المزيد من المجالات الحيوية.بدوره، هنأ آبي الوزير الصالح لتوليه حقيبة الحكم المحلي، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة وجايكا من أجل متابعة المشاريع المنفذة، مشيراً إلى استمرار دعم جايكا لقطاع الحكم المحلي.