وفد "الوطني" يبحث مع رئيس مجلس الشعب السوري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية التنسيق المشترك بين الطرفين.واستعرض وفد المجلس الوطني الذي شمل: نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم، بحضور مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الوطني السفير أنور عبد الهادي، وعضو المجلس الوطني تيسير أبو بكر، الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد القيادة وشعبنا الفلسطيني.وشدّد الوفد أهمية التنسيق بين مجلس الشعب والمجلس الوطني الفلسطيني والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في المؤتمرات الدولية من أجل توحيد المواقف لمواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي المستمر.وأكد الصباغ أن فلسطين تسكن في وجداننا وقلوبنا وعقولنا، وفلسطين في قلب سوريا، وأي صفقة تريد أن تمرر لتصفية هذه القضية لن يقبل بها الشرفاء من العرب.ورحب بالتنسيق بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الشعب السوري خاصة بالمؤتمرات الدولية والإقليمية مؤكدا أن موقف سوريا واحد اتجاه القضية الفلسطينية.وأعرب عن شكره للوفد على المواقف الفلسطينية الداعمة لسورية في البرلمانات والمؤتمرات الدولية، موجها تحياته للرئيس محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.