شؤون فلسطينية

وزارة التربية تطلق كتيب "قدوتنا رئيسنا"

وزارة التربية تطلق كتيب "قدوتنا رئيسنا"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، كتيب "قدوتنا رئيسنا"، ضمن مبادرة لأجل فلسطين نتعلم، حيث يستلهم اقتباسات من كتب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس.

جاء ذلك بحضور، وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وأمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، ومديرة المدرسة سلمى عويس، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، وحشد من الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية هذه المبادرة في تنمية مهارات الطلبة الإبداعية لإبراز الهوية الوطنية، مشيراً إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات لإحداث التطوير والتغيير المنشود، شاكراً كل من أسهم في دعم ومساندة المبادرة على التطور والارتقاء.

ولفت الوزير إلى ضرورة وجود توجه مزدوج للمزج بين البعد الوطني والمعرفة، مؤكداً التزام الوزارة بطباعة هذا الكتيب وتعميمه على كافة مدارس الوطن، مبدياً الجاهزية لإطلاق مبادرة لأجل فلسطين نتعلم.

بدوره، نقل عريقات تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، مشيداً بمواقف الرئيس الثابتة التي تعكس التفاف الشعب الفلسطيني حولها، ومؤكداً على دور العلم في الارتقاء بالأمم والشعوب من خلال خلق المبادرات التي تنم عن الإبداع والتميز.

من جهته، أكد الأحمد ضرورة صقل شخصيات الطلبة ورفع مستوى الوعي الوطني لديهم، مشيراً إلى أهمية معرفة المواطن لواجباته تجاه الوطن، لافتاً إلى قرار الرئيس بإعادة طباعة الكتيب وتوزيعه على كافة المؤسسات التعليمية في الوطن.

من جانبه، أشار أبو سيف إلى أهمية بناء شراكة عميقة مع وزارة التربية لتعميم هذه المبادرة على المستوى الثقافي بما يخدم ويعمق الغايات التربوية، داعياً إلى إقامة الأندية الأدبية في المدارس.

وفي السياق ذاته، شكرت غنام كافة الداعمين لمثل هذه النشاطات الهادفة، لافتةً إلى أهمية الاستثمار في مهارات الطلبة والاستفادة من خبرات القادة العظام.

وفي كلمتها، أكدت عويس ضرورة وجود دور ريادي للمدارس في المجتمع الفلسطيني لإظهار الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الطلبة، مثمنة دور وزارة التربية في رعاية المبادرات وإسنادها ودعمها.

بدورها، أشادت المعلمة صاحبة المبادرة أريج عطايا بالجهود الداعمة والمساندة للمبادرة، مستعرضةً أهم أهداف المبادرة وأفكارها، مشيرةً إلى أهمية التوسع في المبادرة من المدارس إلى الجامعات.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

"الديمقراطية" تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

خلال استقباله المبعوث السويسري..أبو عمرو يجدد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

خلال استقباله المبعوث السويسري..أبو عمرو يجدد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة تبحث مع مدير &#34;الصحة العالمية&#34; تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع مدير "الصحة العالمية" تعزيز التعاون

وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلة الدنمارك تقديم دعم مالي للهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلة الدنمارك تقديم دعم مالي للهيئات المحلية

وفد &#34;الوطني&#34; يبحث مع رئيس مجلس الشعب السوري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

وفد "الوطني" يبحث مع رئيس مجلس الشعب السوري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

شاهد: اعتصام لنقابة العاملين في &#34;الأزهر&#34; بسبب عدم صرف الرواتب كاملة..وإدارة الجامعة تعلّق

شاهد: اعتصام لنقابة العاملين في "الأزهر" بسبب عدم صرف الرواتب كاملة..وإدارة الجامعة تعلّق

اشتية يوجه دعوة للبنك الدولي بشأن خصومات إسرائيل لأموال المقاصة

اشتية يوجه دعوة للبنك الدولي بشأن خصومات إسرائيل لأموال المقاصة

أبو هولي يعلن عن انطلاق فعاليات النكبة في الوطن والشتات

أبو هولي يعلن عن انطلاق فعاليات النكبة في الوطن والشتات

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

"الديمقراطية" تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

خلال استقباله المبعوث السويسري..أبو عمرو يجدد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

خلال استقباله المبعوث السويسري..أبو عمرو يجدد رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن)

وزيرة الصحة تبحث مع مدير &#34;الصحة العالمية&#34; تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع مدير "الصحة العالمية" تعزيز التعاون

وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلة الدنمارك تقديم دعم مالي للهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يبحث مع ممثلة الدنمارك تقديم دعم مالي للهيئات المحلية

وفد &#34;الوطني&#34; يبحث مع رئيس مجلس الشعب السوري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

وفد "الوطني" يبحث مع رئيس مجلس الشعب السوري آخر مستجدات القضية الفلسطينية

وزارة التربية تطلق كتيب &#34;قدوتنا رئيسنا&#34;

وزارة التربية تطلق كتيب "قدوتنا رئيسنا"

الهيئة العليا لمسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل لكل مرافق الحياة

الهيئة العليا لمسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل لكل مرافق الحياة

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

منوعات

أيتن عامر تنهار باكية: &#34;بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر&#34;

أيتن عامر تنهار باكية: "بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر"

&#34;عفريت الفسيخة&#34;.. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

"عفريت الفسيخة".. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب &#34;التعري&#34; في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب "التعري" في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية &#34;رامز في الشلال&#34;

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

عربي

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية &#34;الاستيلاء على أموال الداخلية&#34;

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية