دولي

شاهد: مصرع 4 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بحادث سير بالقدس

شاهد: مصرع 4 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بحادث سير بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرين في حادث سير مروع وقع، اليوم الخميس، على الطريق رقم 443، الذي يربط مدينة القدس بالمدن الساحلية.

وحسب القناة الإسرائيلية الـ 13، فإن الطواقم الطبية الإسرائيلية نقلت أربعة قتلى وقدرت إصابة أربعة حالات بالحرجة، فيما وصفت جروح أحد المصابين بالمتوسطة، وإصابات تسعة آخرين بالطفيفة.

ولاحقًا، أعلنت الطواقم الطبية مصرع 4 أشخاص متأثرين بجراحهم الحرجة التي أصيبوا بها جراء الحادث.

ووقع حادث الطرق نتيجة اصطدام حافلة ركاب صغيرة في الجدار الإسمنتي الفاصل وسط الطريق.

 

أخبار ذات صلة

مدرسة فرنسية تُسجل 15 خروفاً في فصول ابتدائية.. فما السبب؟

مدرسة فرنسية تُسجل 15 خروفاً في فصول ابتدائية.. فما السبب؟

شاهد: صرصار يتسلق كتف الرئيس الفلبيني وهذه ردة فعله

شاهد: صرصار يتسلق كتف الرئيس الفلبيني وهذه ردة فعله

شفيرو: ترامب سيسمح لـ (إسرائيل) بضرب إيران

شفيرو: ترامب سيسمح لـ (إسرائيل) بضرب إيران

الإتحاد الأوروبي يرفض مهلة إيران.. &#34;نراقب التزامكم بالنووي&#34;

الإتحاد الأوروبي يرفض مهلة إيران.. "نراقب التزامكم بالنووي"

بومبيو: سنحرم إيران من موارد تمويل الإرهاب

بومبيو: سنحرم إيران من موارد تمويل الإرهاب

رئيس الأركان الأمريكي: ينبغي إبقاء قوات في أفغانستان حتى انتهاء التمرد

رئيس الأركان الأمريكي: ينبغي إبقاء قوات في أفغانستان حتى انتهاء التمرد

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تتهم وزير العدل بازدراء (الكونجرس)

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تتهم وزير العدل بازدراء (الكونجرس)

إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة في فنزويلا

إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة في فنزويلا

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الخارجية: (صفقة القرن) اعتراف أميركي بنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة

الخارجية: (صفقة القرن) اعتراف أميركي بنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة

منوعات

أيتن عامر تنهار باكية: &#34;بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر&#34;

أيتن عامر تنهار باكية: "بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر"

&#34;عفريت الفسيخة&#34;.. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

"عفريت الفسيخة".. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب &#34;التعري&#34; في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب "التعري" في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية &#34;رامز في الشلال&#34;

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

عربي

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية &#34;الاستيلاء على أموال الداخلية&#34;

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية