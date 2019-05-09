شاهد: مصرع 4 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بحادث سير بالقدس

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرين في حادث سير مروع وقع، اليوم الخميس، على الطريق رقم 443، الذي يربط مدينة القدس بالمدن الساحلية.وحسب القناة الإسرائيلية الـ 13، فإن الطواقم الطبية الإسرائيلية نقلت أربعة قتلى وقدرت إصابة أربعة حالات بالحرجة، فيما وصفت جروح أحد المصابين بالمتوسطة، وإصابات تسعة آخرين بالطفيفة.ولاحقًا، أعلنت الطواقم الطبية مصرع 4 أشخاص متأثرين بجراحهم الحرجة التي أصيبوا بها جراء الحادث.ووقع حادث الطرق نتيجة اصطدام حافلة ركاب صغيرة في الجدار الإسمنتي الفاصل وسط الطريق.