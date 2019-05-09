مدرسة فرنسية تُسجل 15 خروفاً في فصول ابتدائية.. فما السبب؟

وقبل الملتحقين الجدد، لم تسجل المدرسة سوى 261 طفلا، بينما انضمت إليهم الآن مجموعة من الخراف، في خطوة رمزية لمعالجة ما وصفه الآباء بالموقف البائس.

رام الله - دنيا الوطناضطرت مدرسة ابتدائية في فرنسا إلى اتخاذ إجراء غريب، بتسجيل 15 خروفاً في الصفوف الدراسية، في محاولة لإنقاذ الفصول قليلة الطلاب المعرضة للإغلاق.وحسب (سكاي نيوز عربية)، فقد أبلغت السلطات في كريتس إن بيليدون، وهي بلدة صغيرة يقل عدد سكانها عن آربعة آلاف شخص قرب من جبال الألب، مدرسة جول فيري بأنها ستضطر إلى تقليص دروسها، بسبب انخفاض أعداد التلاميذ.وتحتوي المدرسة حاليًا على 11 فصلا، وتعارض لافال اقتراحا لتقليصها إلى 10، لأن ذلك يعني أن متوسط ​​عدد الطلاب في كل فصل سيرتفع من 24 إلى 26 تلميذا.وهذه الزيادة ستتجاوز الحد الذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرضه كجزء من سياسته التعليمية.وأعلن العمدة المحلي جان لويس ماريت دعمه للحملة، من خلال الاعتراف رسميا بتعليم الخراف، بينما بدا الأطفال متحمسون جدا للقاء زملاء الدراسة الجدد.