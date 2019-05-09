شؤون فلسطينية

عبر (إيرز).. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

عبر (إيرز).. الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
وصل الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز/ بيت حانون، للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وقالت مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني، وصل اليوم إلى غزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق.

يذكر، أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أكد لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، سيزور غزة لمتابعة تنفيذ التفاهمات، والضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ تلك التفاهمات.

وأضاف عزام: "نحن ملتزمون بتنفيذ التفاهمات، وهذا ما أكدناه في القاهرة"، مشدداً على أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الجانب المصري؛ لتنفيذ هذه التفاهمات.

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