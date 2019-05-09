الهيئة العليا لمسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل لكل مرافق الحياة

قالت الهيئة الوطنية العليا ل مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة، أن الخامس عشر من أيار/مايو الحالي يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، داعيه جماهير شعبنا للالتزام الكامل به.





وأوضحت الهيئة، أن ذلك من أجل توجيه رسائل للعدو الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر.

رام الله - دنيا الوطنودعت في مؤتمر صحفي اليوم جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمس، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.