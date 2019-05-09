وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019



وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي أن من يظهر مقابل اسمه ( مرشح للمقابلة) عليه التوجه لمديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 12 أيار/ مايو 2019، وحتى 16 أيار/ مايو 2019 مصطحباً معه المستندات التالية إن وجدت:



شهادات الخبرة الأصلية وصورة عنها، وشهادات الحالات الإنسانية (أسرة شهيد، الأسرى، الحالات الاجتماعية)

ولفت الميناوي أن المقابلات ستحدد لاحقا ،موضحاً أن الوزارة ستقابل ما يقرب من 5000 مرشحاً، وستفرز المقابلات دور وظيفي واضح، وسيكون هناك فرص وظيفية للمرشحين حسب الدور الوظيفي ، من خلال فرص عمل عقود حكومية وفرص العمل المؤقتة بالتعاون مع المؤسسات المانحة.



ودعا الميناوي المرشحين لمراجعة موقع الوزارة للتعرف على علامات الترشح للمقابلة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج امتحان توظيف المعلمين للعام 2019.