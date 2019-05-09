وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الريادة والتمكين م. اسامة سعداوي عدداً من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بقطاع الريادة والتمكين لوضع رؤى مستقبلية تشاركيه لوزارته ولقطاع الريادة والتمكين ، حيث استهل جولته بزيارة اتحاد المقاولين ، وعقد لقاء مع رئيسه في القطاع المهندس اسامة كحيل وعددا من اعضاء مجلس الادارة استمع خلاله لخططهم وافكارهم في سبل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع ، كما استمع السعداوي إلى مجموعة أفكار طرحها المشاركون في اللقاء حول طبيعة التعاون بين الوزارة والاتحاد للنهوض بقطاع الانشاءات باعتباره من أهم القطاعات للتمكين الاقتصادي و البنية التحتية .وأشاد كحيل واعضاء مجلس الادارة بزيارة السعداوي ، مؤكدين أنها تعكس مدى شعور الوزير السعداوي بالمسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة ، وحرصه على الاستماع و المشاركة بوضع الخطط المستقبلية .من جانبه، أكد الوزير السعداوي في ختام اللقاء أن الحكومة الفلسطينية لن تدخر جهدا في توفير فرص عمل للتخفيف من نسبة البطالة في فلسطين .وتخللت جولة السعداوي زيارة الغرفة التجارية في غزة ولقائه برئيسها وليد الحصري الذي قدم نبذة عن طبيعة عمل الغرفة التجارية و المشاريع التي تنفذها.وبحث السعداوي والحصري واعضاء مجلس ادارة الغرفة سبل التعاون المشترك ، لدعم مفهوم الريادة والتمكين الابداع ، بهدف الوصول لاقتصاد وطني منتج و مستقل.وتخللت زيارة السعداوي للغرفة لقاءات مع مجموعة من الرياديات، بالإضافة الى مستفيدين من مشاريع من ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي تستضيفها الغرفة التجارية .و في نهاية اللقاء شكر الحصري الوزير السعداوي على زيارته الكريمة لهم، واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها ميدانياً للتعرف على الواقع الاقتصادي والريادي في القطاع من خلال جولاته وزيارته على المؤسسات ذات العلاقة ، مؤكداً أنها تعكس جديته واصراره على العمل.وتضمنت جولة السعداوي زيارة لجمعية رجال الاعمال ، حيث كان في استقباله علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس اتحاد العام الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة بالإضافة مجموعة من أعضاء ادارة الاتحاد ، ومجموعة من أصحاب المشاريع الريادية من فئة الشباب ، وأكد الحضور ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في فلسطين لوضع استراتيجية وطنية شاملة المحاور ، بهدف دعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة المعالم، لعل أهمها خلق مزيد من فرص العمل و زيادة نسبة الانتاج الوطني .و في نهاية اللقاء ثمن الوزير السعداوي، دور القطاع الخاص في دعم وتمكين الشباب ، وتحفيزهم على المشاريع الريادية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة ، كما وعد السعداوي بالعمل على تحسين وضع القطاع الخاص و دعمهم بجميع الوسائل من أجل بناء مجتمع أفضل .يذكر ان وزارة الريادة والتمكين وزارة مستحدثة بناء على توجيهات الرئيس ابو مازن بدعم القطاع الخاص و رؤية رئيس الوزراء د. محمد اشتية لدعم الريادة ورواد الاعمال والمبدعين والتمكين الاقتصادي لهم ولأصحاب المشاريع الناشئة .و تأتي هذه اللقاءات ضمن العمل التشاركي التي تهدف اليه الوزارة مع كافة الشركاء الاجتماعيين و مشاركتهم في تحديد الاحتياجات ، و أنها ستهتم بالعمل مع جميع الجهات للخروج بخطة شاملة .