شؤون فلسطينية

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الريادة والتمكين م. اسامة سعداوي عدداً من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بقطاع الريادة والتمكين لوضع رؤى مستقبلية تشاركيه لوزارته ولقطاع الريادة والتمكين ، حيث استهل جولته بزيارة اتحاد المقاولين ، وعقد لقاء مع رئيسه في القطاع المهندس اسامة كحيل وعددا من اعضاء مجلس الادارة استمع خلاله لخططهم وافكارهم في سبل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع ، كما استمع السعداوي إلى مجموعة أفكار طرحها المشاركون في اللقاء حول طبيعة التعاون بين الوزارة والاتحاد للنهوض بقطاع الانشاءات باعتباره من أهم القطاعات للتمكين الاقتصادي و البنية التحتية .

 وأشاد كحيل واعضاء مجلس الادارة بزيارة السعداوي ، مؤكدين أنها تعكس مدى شعور الوزير السعداوي بالمسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة ، وحرصه على الاستماع و المشاركة بوضع الخطط المستقبلية .

من جانبه، أكد الوزير السعداوي في ختام اللقاء أن الحكومة الفلسطينية لن تدخر جهدا في توفير فرص عمل للتخفيف من نسبة البطالة في فلسطين .

وتخللت جولة السعداوي زيارة الغرفة التجارية في غزة ولقائه برئيسها وليد الحصري الذي قدم  نبذة عن طبيعة عمل الغرفة التجارية و المشاريع التي تنفذها.

وبحث السعداوي والحصري واعضاء مجلس ادارة الغرفة سبل التعاون المشترك ، لدعم مفهوم الريادة والتمكين الابداع ، بهدف الوصول لاقتصاد وطني منتج و مستقل.

وتخللت زيارة السعداوي للغرفة لقاءات مع مجموعة من الرياديات، بالإضافة الى مستفيدين من مشاريع من ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي تستضيفها الغرفة التجارية .

و في نهاية اللقاء شكر الحصري الوزير السعداوي على زيارته الكريمة لهم، واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها ميدانياً للتعرف على الواقع الاقتصادي والريادي في القطاع من خلال جولاته وزيارته على المؤسسات ذات العلاقة ، مؤكداً أنها تعكس جديته واصراره على العمل.

وتضمنت جولة السعداوي زيارة لجمعية رجال الاعمال ، حيث كان في استقباله علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس اتحاد العام الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة بالإضافة مجموعة من أعضاء ادارة الاتحاد ، ومجموعة من أصحاب المشاريع الريادية من فئة الشباب ، وأكد الحضور ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في فلسطين لوضع استراتيجية وطنية شاملة المحاور ، بهدف دعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة المعالم، لعل أهمها خلق مزيد من فرص العمل و زيادة نسبة الانتاج الوطني .

و في نهاية اللقاء ثمن الوزير السعداوي، دور القطاع الخاص  في دعم وتمكين الشباب ، وتحفيزهم على المشاريع الريادية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة ، كما وعد السعداوي بالعمل على تحسين وضع القطاع الخاص و دعمهم بجميع الوسائل من أجل بناء مجتمع أفضل .

  يذكر ان وزارة الريادة والتمكين وزارة مستحدثة بناء على توجيهات الرئيس ابو مازن بدعم القطاع الخاص و رؤية رئيس الوزراء د. محمد اشتية لدعم الريادة ورواد الاعمال والمبدعين والتمكين الاقتصادي لهم ولأصحاب المشاريع الناشئة .

و تأتي هذه اللقاءات ضمن العمل التشاركي التي تهدف اليه الوزارة مع كافة الشركاء الاجتماعيين و مشاركتهم في تحديد الاحتياجات ، و أنها ستهتم بالعمل مع جميع الجهات للخروج بخطة شاملة .

أخبار ذات صلة

الهيئة العليا لمسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل لكل مرافق الحياة

الهيئة العليا لمسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل لكل مرافق الحياة

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

لا نريد أن نكون سبباً للحرب.. قيادي بـ &#34;الجهاد&#34; يُعلّق على الانتقادات الموجهة للنخالة

لا نريد أن نكون سبباً للحرب.. قيادي بـ "الجهاد" يُعلّق على الانتقادات الموجهة للنخالة

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

وزير الريادة والتمكين يزور عدد من مؤسسات القطاع الخاص

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الخارجية: (صفقة القرن) اعتراف أميركي بنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة

الخارجية: (صفقة القرن) اعتراف أميركي بنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة

منوعات

أيتن عامر تنهار باكية: &#34;بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر&#34;

أيتن عامر تنهار باكية: "بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر"

&#34;عفريت الفسيخة&#34;.. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

"عفريت الفسيخة".. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب &#34;التعري&#34; في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب "التعري" في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية &#34;رامز في الشلال&#34;

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

عربي

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم