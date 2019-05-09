شؤون فلسطينية

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل بولاية سكسونيا الألمانية التطورات بقطاع العدالة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل، د. محمد الشلالدة، اليوم، مع وزيرة العدل
في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، القاضي باربرا هافليزا، التطورات في قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني، شمل كلاً من: المدعي العام لـ" براونشفايغ" النائب العام ديتليف راست، ورئيس المحكمة الجزئية توماس فين "محكمة أوسنابروك"، ورئيسة سجن سيندي بولاية سكسونيا السفلى ريجينا ويشرت بلوجر، والقاضية في المحكمة الجزئية كارينا هيرمان، والقاضي بالمحكمة الإقليمية رينيه شنيتزلر، ورئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان كلاجز، ورئيس الدائرة القانونية والقنصلية مكتب الممثلية الألمانية برام الله مارتن غونتر، والمترجم المعتمد في الممثلية الألمانية معتصم الأشهب. 

وبحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

واطلع الشلالدة الوفد الألماني على التطورات والجهود المبذولة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، وضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الحصول على العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، مؤكدا العمل والتنسيق مع جميع أركان العدالة
لتعزيز الثقة بالقضاء وتمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على أفضل الخدمات العدلية والقانونية.

وأكد وزير العدل ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية،بعد ان انضممت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الأمم المتحدة، وملتزمة بأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص
بالعدل والسلام والمؤسسات.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة باحترام المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا أن اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة شكّل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وخرقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب أن تتعزز العدالة الدولية في تحقيق السلام والعدل للجميع وفق الالتزام وتطبيق المعاهدات الدولية وضمان عدم خرقها.


بدورها، عبرت وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، عن سعادتها بالتزام فلسطين بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء.

وشكرت وزير العدل لما قدمه من طروحات وقضايا تخص قطاع العدالة في فلسطين، مشيرة انها اخذت انطباعات ايجابية عن الوضع القضائي خلال زياراتها لأركان العدالة في فلسطين.

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