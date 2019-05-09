الإعلامي الحكومي: يُمنع تقديم الخدمات لكافة الوسائل الإعلامية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على استمرار العمل في قطاع غزة بقرار مجلس الوزراء رقم: (11/274/11/م.و/أ.ه)، الصادر بتاريخ: 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012م، والقاضي بمنع العمل أو تقديم الخدمة لكافة وسائل الإعلام الإسرائيلية، سواء من الأفراد أو المؤسسات الإعلامية العاملة بقطاع غزة.







وطالب المكتب الإعلامي، جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والأفراد بالالتزام بالقرار، وعدم مخالفته بتقديم أي شكل من أشكال الخدمة لوسائل إعلام الاحتلال.







وأضاف: "من يخالف العمل بمضمون القرار، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفق ما نص عليه القرار".

