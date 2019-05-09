شؤون فلسطينية

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل

أبو جيش: نسعى لمأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب العمل
رام الله - دنيا الوطن
بحث نصري أبو جيش، وزير العمل، مع الشركاء الاجتماعيين، في لقاء تشاوري عقد اليوم، عدداً من القضايا ذات العلاقة بالتعاون ما بين الأطراف، من حيث توحيد الخطاب الوطني ما بين الشركاء الثلاثة في المحافل الدولية، وما يتعلق بالتشريعات من سنّ بعض التشريعات، وتعديل البعض الآخر، كقانون العمل الفلسطيني، وتنظيم العمل النقابي وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك، بحضور، سامر سلامة، وكيل الوزارة، وكبار مسؤولي الوزارة، وممثلين عن أصحاب العمل "اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص"، والنقابات العمالية.

وأكد أبو جيش، أن الشركاء الاجتماعيين لهم دور فاعل في العمل الوطني ودعم صمود المواطن وتحقيق إنجاز وطني؛ فنحن كشركاء "القطاع الخاص والنقابات ووزارة العمل"، أمامنا مشوار طويل يبدأ من التعاون في كافة قضايا التشريعات وتعديل بعضها، وتنتهي في مجال تطوير العمل النقابي والإنتاج الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية مأسسة الحوار الثلاثي ما بين الشركاء بما يحقق الإنجازات على أرض الواقع للعمال وأصحاب العمل.

وأضاف أبو جيش، أنه يتم العمل حالياً على تعديل قانون العمل الفلسطيني بالتشاور مع جميع الأطراف بما يتناسب مع مصالح وحقوق العمال ويحفظ حقوق أصحاب العمل، وكذلك يتم العمل على مناقشة الحد الأدنى للأجور من أجل العمل على تطبيقه، بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون تنظيم العمل النقابي.

وأكد أبو جيش على أهمية تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في فلسطين، من خلال إنشاء كليات متخصصة في هذا المجال، لأهميته في توفير كوادر بشرية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي تقليص معدلات البطالة المرتفعة وخفض نسبة الفقر.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية تخدم حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية للعمال بما يتناسب مع اتفاقية العمل اللائق، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتأهيل قضاة عماليين متخصصين، وكذلك إقرار قانون تنظيم العمل النقابي، وتطوير قطاع التعليم المهني والتقني بكافة مكوناته، والعمل على مأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة المواطنين.

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