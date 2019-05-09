مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين في 259 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 193 آخرون بجروح، جراء 259 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 259 حادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين، وصفت إصابة 19 بالمتوسطة، و174 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 6021 مركبة، وأنزلت عن الشارع 29 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1945 مخالفة مرورية، وحجزت 71 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها.