الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

رام الله - دنيا الوطنحكمت المحكمة العسكرية في عوفر، على الأسير علي صبحي البابا من حلحول في الخليل، بالسجن الفعلي لمدة (16) شهرا، وغرامة مالية 4 آلاف شيقل .يذكر أن الأسير البابا كان قد اعتقل بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2018، وهو متزوج وأب لطفلين، ولديه شقيق آخر رهن الاعتقال، وهو نجل المناضل الأسير المحرر صبحي البابا الذي أمضى (17 عاما) في سجون الاحتلال.