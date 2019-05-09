الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل
رام الله - دنيا الوطن
حكمت المحكمة العسكرية في عوفر، على الأسير علي صبحي البابا من حلحول في الخليل، بالسجن الفعلي لمدة (16) شهرا، وغرامة مالية 4 آلاف شيقل .
يذكر أن الأسير البابا كان قد اعتقل بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2018، وهو متزوج وأب لطفلين، ولديه شقيق آخر رهن الاعتقال، وهو نجل المناضل الأسير المحرر صبحي البابا الذي أمضى (17 عاما) في سجون الاحتلال.
حكمت المحكمة العسكرية في عوفر، على الأسير علي صبحي البابا من حلحول في الخليل، بالسجن الفعلي لمدة (16) شهرا، وغرامة مالية 4 آلاف شيقل .
يذكر أن الأسير البابا كان قد اعتقل بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2018، وهو متزوج وأب لطفلين، ولديه شقيق آخر رهن الاعتقال، وهو نجل المناضل الأسير المحرر صبحي البابا الذي أمضى (17 عاما) في سجون الاحتلال.
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