صور: شرطة المرور تُطلق حملة (هدي سرعتك) للعام الرابع على التوالي



وتستهدف الحملة، سائقي المركبات، حيث يوزع عليهم وجبات خفيفة (تصبيرة) قبيل موعد آذان المغرب، وذلك تجنبًا لتجاوز سرعة المركبات على الطرق في ذلك الوقت، مما يتسبب بوقوع حوادث طرق، ينتج عنها ضحايا.



وتهدف الحملة أيضًا إلى ضمان موازنة السائق قيادته أثناء عودته إلى منزله وقت الإفطار، حيث يشعر براحة حينما يضمن أن إفطاره موجود، وتجعله يسير بهدوء يلائم الطريق.



وفي هذا السياق؛ أشار العميد إيهاب مهنا، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى أنهم يطلقون هذه الحملة للعام الرابع على التوالي، حرصاً من إدارة شرطة المرور على سلامة المواطنين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الداعمة.



إجراءات مكثّفة



وقال مهنا: إن شرطة المرور تعمل خلال شهر رمضان على تكثيف إجراءاتها اللازمة للحفاظ على سلاسة الطرق، وعدم ازدحامها، خاصة الطرق المحيطة بالأسواق، والشوارع والمفترقات الرئيسية، التي تشهد حركة مكثفة للمواطنين إلى جانب المساجد المركزية.



وأضاف: "وتعمل إدارة شرطة المرور منذ مطلع شهر رمضان المبارك وفق خطة متكاملة تشمل تحديد عمل ومهام أفرادها، وانتشارهم في كافة محافظات القطاع طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث يقع على عاتقها الانتشار في المفترقات، والأسواق الرئيسية لتخفيف الازدحام، وكذلك على طول الخط الساحلي لتأمين الحركة المرورية أمام المصطافين على ساحل البحر".



كما وتنشر شرطة المرور أفرادها في أوقات المساء خاصة خلال صلاة التراويح بالقرب من المساجد المركزية، نظراً لازدياد أعداد المصلين، بهدف التخفيف من الازدحام المروري.



ولفت العميد مهنا إلى أن شرطة المرور تُنسق مع مختلف الإدارات الشرطية "كشرطة المحافظات والبلديات" لمضاعفة العمل خلال هذا الشهر؛ للوصول إلى حالة مرورية مستقرة.



وأهاب مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور بالسائقين، للتحلي بالصبر والمسؤولية، واتباع تعليمات شرطة المرور، تحقيقاً للمصلحة العامة، ومنعًا لوقوع الحوادث والإشكاليات بين السائقين.





















رام الله - دنيا الوطنأطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، بالتعاون مع جمعية الفلاح الخيرية، حملة (هدي سرعتك وفطورك علينا) خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من الحوادث المرورية، التي تحدث نتيجة السرعة.