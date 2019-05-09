شاهد: صرصار يتسلق كتف الرئيس الفلبيني وهذه ردة فعله

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فإنه بعد أن تسلل الصرصار، الذي يصل حجمه لحجم الأصبع، وصعد على كتف الرئيس، قامت إحدى مرافقات الرئيس بمحاولة طرده ورميه على الأرض، فيما بدا دوتيرتي، هادئاً وراقب ما يجري بدون أي انفعال.







وبعد فشل المساعدة بمهمتها، تمكن رودريغو دوتيرتي من رمي الصرصار بعيداً عن جسده.

رام الله - دنيا الوطنلم يظهر أي انزعاج على رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، عندما تجرأ صرصار كبير، وتسلق على كتفه بسرعة، عندما كان يُلقي كلمة أمام تجمع انتخابي.وأظهر مقطع فيديو، الحشرة وهي تصعد إلى كتف دوتيرتي الأيسر، خلال التجمع الذي نُظم مساء أمس الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد؛ ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.