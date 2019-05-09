عاجل

  • عزام: من الواضح أن هناك عثرات كبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية

  • عزام: نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نريد أن نكون سببا في اندلاع الحرب

  • عزام: إذا فرضت الحرب علينا فمن الطبيعي أن يقف شعبنا موحداً للدفاع عن نفسه

  • عزام: الأمين العام النخالة يؤكد ونحن نؤكد أننا لا نريد الذهاب إلى حرب

  • عزام: ما صرح به الأمين العام زياد النخالة هو تحليل للأحداث الجارية

  • عزام: الأمين العام النخالة يشعر بمعاناة شعبنا وما نفعله يعطي الأولوية لهذه المعاناة

  • عزام: لا أحد في الساحة الفلسطينية يسعى لتردي الأوضاع ولكن إسرائيل تتسبب في التدهور

  • عزام: هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الجانب المصري لتنفيذ التفاهمات

  • عزام: الوفد المصري يأتي لمتابعة تنفيذ التفاهمات والضغط على إسرائيل

  • نافذ عزام: زيارتنا للقاهرة كانت لمناقشة كل ما هو مطروح في الساحة الفلسطينية

  • الحكم على أسير من الخليل بالسجن 16 شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

دولي

شفيرو: ترامب سيسمح لـ (إسرائيل) بضرب إيران

شفيرو: ترامب سيسمح لـ (إسرائيل) بضرب إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأمريكي السابق في إسرائيل (دان شابير)، إن هناك توقعات، بأن يُعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لإسرائيل بضرب إيران.

ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، كان شافيروا، يشغل منصب السفير الأمريكي في "إسرائيل" في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي كان دائماً ما يكبح جماح (إسرائيل) في عملها العسكري ضد إيران.

أخبار ذات صلة

شاهد: صرصار يتسلق كتف الرئيس الفلبيني وهذه ردة فعله

شاهد: صرصار يتسلق كتف الرئيس الفلبيني وهذه ردة فعله

الإتحاد الأوروبي يرفض مهلة إيران.. &#34;نراقب التزامكم بالنووي&#34;

الإتحاد الأوروبي يرفض مهلة إيران.. "نراقب التزامكم بالنووي"

بومبيو: سنحرم إيران من موارد تمويل الإرهاب

بومبيو: سنحرم إيران من موارد تمويل الإرهاب

رئيس الأركان الأمريكي: ينبغي إبقاء قوات في أفغانستان حتى انتهاء التمرد

رئيس الأركان الأمريكي: ينبغي إبقاء قوات في أفغانستان حتى انتهاء التمرد

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تتهم وزير العدل بازدراء (الكونجرس)

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تتهم وزير العدل بازدراء (الكونجرس)

إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة في فنزويلا

إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة في فنزويلا

مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة

مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة

مادورو يحذر من تصعيد عسكري مع كولومبيا

مادورو يحذر من تصعيد عسكري مع كولومبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

الحكم على أسير من الخليل بالسجن (16) شهرا وغرامة 4 آلاف شيقل

صور: شرطة المرور تُطلق حملة (هدي سرعتك) للعام الرابع على التوالي

صور: شرطة المرور تُطلق حملة (هدي سرعتك) للعام الرابع على التوالي

الشرطة تضبط ثلاث مركبات بتهمة التفحيط وإقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تضبط ثلاث مركبات بتهمة التفحيط وإقلاق الراحة العامة في رام الله

137 مستوطناً يقتحمون الأقصى

137 مستوطناً يقتحمون الأقصى

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

منوعات

&#34;عفريت الفسيخة&#34;.. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

"عفريت الفسيخة".. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب &#34;التعري&#34; في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب "التعري" في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية &#34;رامز في الشلال&#34;

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

عربي

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم