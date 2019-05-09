شفيرو: ترامب سيسمح لـ (إسرائيل) بضرب إيران

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الأمريكي السابق في إسرائيل (دان شابير)، إن هناك توقعات، بأن يُعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لإسرائيل بضرب إيران.ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، كان شافيروا، يشغل منصب السفير الأمريكي في "إسرائيل" في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي كان دائماً ما يكبح جماح (إسرائيل) في عملها العسكري ضد إيران.