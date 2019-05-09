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إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام

إطلالة نادرة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد أمام عدسات الإعلام
نشر الإعلام الإماراتي الرسمي لقطات تظهر استقبال رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قصر البطين بأبوظبي لكبار المسؤولين في البلاد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتظهر صور وفيديوهات نشرت مساء الأربعاء الشيخ خليفة بن زايد الذي لم يظهر إلا في حالات نادرة أمام عدسات وسائل الإعلام منذ إصابته بجلطة أوائل عام 2014، وهو يتقبل التهاني من حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبين المسؤولين الذين استقبلهم الشيخ خليفة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب وحكام الإمارات.

 

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