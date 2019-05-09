الشرطة تضبط ثلاث مركبات بتهمة التفحيط وإقلاق الراحة العامة في رام الله



وأكد العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة، بأن الشرطة تقوم بملاحقة كل من يقوم بمثل هذه الأعمال لاتخاذ إجراءات رادعة بحقهم لكونها من المخالفات المرورية التي تصنف بالخطرة.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم، ثلاث مركبات لقيامها بما يسمى التفحيط والتشحيط، وإقلاق الراحة العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر في رام الله.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على بلاغات، وصلت للشرطة حول قيام شخصين بأعمال التفحيط وإقلاق الراحة العامة وازعاج المواطنين بمركباتهم وبشكل يهدد حياة المواطنين للخطرفي أحياء مدينتي رام الله والبيرة، على الفور تحركت دوريات شرطة المحافظة إلى أماكن تواجدهم، وتم إلقاء القبض على شخصين، وإحضار مركباتهما إلى مديرية الشرطة.