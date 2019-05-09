الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقاً أمنياً على الضفة الغربية ويُغلق معابر القطاع

ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن للجيش الإسرائيلي، سيفرض اليوم، طوقاً أمنياً على مناطق الضفة الغربية، وسيُغلق معابر القطاع، لحين انتهاء فترة الأعياد.



وتحتفل إسرائيل اليوم بـ (يوم الذكرى) لإحياء ذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين، في معارك إسرائيل و(الكيان اليهودي) في فلسطين قبل قيام الدولة.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن حوالي (23741) جندياً ومقاتلاً إسرائيلياً، قتلوا في الحروب والعمليات منذ العام (1860) ميلادي.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الأمس، أن (56) جندياً إسرائيلياً، أضيفوا إلى هذا الرقم، وهم قتلى العام الماضي 2018.



ولفتت القناة الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا) للشؤون الإسرائيلية، إلى أن مراسم إحياء الذكرى، بدأت بالأمس، وأن هذه الاحتفالات، يتخللها عروض عسكرية جوية، والسماح للسكان بزيارة المواقع العسكرية في أنحاء البلاد، وتستمر حتى عيد الاستقلال، منتصف الشهر الجاري.



رام الله - دنيا الوطن