صحيفة إسرائيلية تكشف ما الذي دفع (إسرائيل) لقبول وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (إسرائيل اليوم)، أن مناسبتين دفعتا (إسرائيل) للقبول بوقف إطلاق النار مع حماس والجهاد الاسلامي، خلال جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة، أن فعاليات ذكرى "يوم الاستقلال"، "النكبة لدى الفلسطينيين" ومسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، دفعتا إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار.وبيّنت الصحيفة، أنه تم إطلاق أكثر من 690 صاروخًا وقذيفة هاون على المستوطنات الإسرائيلية، زاعمة أن القبة الحديدية، اعترضت حوالي 200 من الصواريخ.