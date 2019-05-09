فيديو: شاهد كيف يتم إعداد الطعام في (تكية) نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، مقطعاً مصوراً حول (تكية) نابلس وإعداد الطعام فيها، ضمن مشروع ( تفطير الصائم) لتعزز التكافل في المجتمع.
وتستقبل التكية خلال رمضان، الكثير من المتطوعين، والذين يعملون كخلية نحل؛ لتجهيز الوجبات وتوزيعها.
أعدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، مقطعاً مصوراً حول (تكية) نابلس وإعداد الطعام فيها، ضمن مشروع ( تفطير الصائم) لتعزز التكافل في المجتمع.
يذكر، أن التكية تقوم خلال شهر رمضان، بإعداد ما لا يقل عن (100) وجبة يومياً، ويتصاعد العدد لاحقاً إلى (2500) وجبة يومياً في العشر الأواخر من رمضان.
وتستقبل التكية خلال رمضان، الكثير من المتطوعين، والذين يعملون كخلية نحل؛ لتجهيز الوجبات وتوزيعها.
التعليقات