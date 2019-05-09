فيديو: شاهد كيف يتم إعداد الطعام في (تكية) نابلس





يذكر، أن التكية تقوم خلال شهر رمضان، بإعداد ما لا يقل عن (100) وجبة يومياً، ويتصاعد العدد لاحقاً إلى (2500) وجبة يومياً في العشر الأواخر من رمضان.



وتستقبل التكية خلال رمضان، الكثير من المتطوعين، والذين يعملون كخلية نحل؛ لتجهيز الوجبات وتوزيعها.









رام الله - دنيا الوطنأعدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، مقطعاً مصوراً حول (تكية) نابلس وإعداد الطعام فيها، ضمن مشروع ( تفطير الصائم) لتعزز التكافل في المجتمع.