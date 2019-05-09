العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الاستئناف الذي تقدمت به؛ لإطلاق سراح الأسير أنس عواد بكفالة مالية، وأبقت على اعتقاله لحين استكمال الإجراءات القانونية ضده.وأوضحت الهيئة، أن الالتماس قدم بعد جلسة المحكمة التي مثل أمامها أنس يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، حيث إنه يمر بوضع صحي وحياتي صعب، بعد الاعتداء عليه خلال تواجده في معتقل النقب، حيث اتهمته إدارة المعتقل بنيته تنفيذ عملية طعن لأحد السجانين.وطالبت الهيئة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري للاطمئنان على صحة أنس، والضغط للإفراج عنه، علماً ان جلسة المحكمة المقبلة، ستكون يوم 22/5 المقبل في المحكمة المركزية في بئر السبع لسماع الشهود.يذكر، أن الأسير عواد (32 عاماً) من سكان بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، يعمل مُدرسًا، واعتقل بتاريخ 28/3/2018 وأمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري، ويقبع حالياً بعزل (أوهليكدار).