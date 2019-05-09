الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من قرية عوريف جنوب نابلس.وأفادت مصادر وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية فجراً، واعتقلت كلاً من: أسيد عبد الحفيظ شحادة (25 عاماً)، وأسعد لويس صفدي (27 عاماً)، وفراس محمد شحادة (22 عاماً)، وعبد الله بهاء شحادة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها، وعرف من أصحابها: عبد الفتاح الصفدي.