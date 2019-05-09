رئيس الأركان الأمريكي: ينبغي إبقاء قوات في أفغانستان حتى انتهاء التمرد

رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، يوم الأربعاء: إنه سيتعين على الولايات المتحدة، إبقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان إلى أن ينتهي التمرد، مشيراً إلى استمرار الوجود العسكري لفترة أطول، رغم مرور ما يزيد على 17 عاماً على بدء حرب أفغانستان.وقال دانفورد خلال جلسة للكونجرس: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الاحتفاظ بوجود لمكافحة الإرهاب، ما دام التمرد مستمراً في أفغانستان"، وفق (رويترز).وتجري الولايات المتحدة حالياً محادثات مع حركة طالبان، بهدف إنهاء الحرب طويلة الأمد.