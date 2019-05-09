شؤون فلسطينية

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفداً من الجالية الفلسطينية في البرازيل، حيث قدم سيادته التهنئة للهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد المؤسسات الفلسطينية في البرازيل، والتي تم انتخابها مؤخراً خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة بورتو الجيري البرازيلية.

وقال إننا نوجه التحية لأبناء الجالية الفلسطينية في البرازيل، وكذلك الجالية العربية، مطالبين بضرورة أن تتوحد جالياتنا لكي تكون قوية في دفاعها عن قضايانا الوطنية لا سيما القضية الفلسطينية، والتي تعتبر قضية العرب الأولى، كما أنها قضية كافة الأحرار في عالمنا.

كما وننتهزها مناسبة لكي نلتفت إلى جالياتنا الفلسطينية والعربية في مشارق الأرض ومغاربها بضرورة التفاعل والتضامن والتعاون من أجل الدفاع عن القدس، والتي باتت في خطر شديد، والاحتلال يستهدفها في كل يوم، ويسعى لطمس معالمها وتزوير تاريخها، وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي فيها.

وقال: إن الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، يجب أن تقوم بدورها المأمول في الدفاع عن قضايا الأمة وإفشال المؤامرات التي تستهدف مشرقنا ووحدة شعوبنا، وتستهدف أولاً وقبل كل شيء فلسطين، وقضيتها العادلة، وشعبها المظلوم.

ووضع الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس، كما وتحدث عن ضرورة التضامن مع غزة، والمطالبة برفع الحصار عنها وإقامة نشاطات وفعاليات تعريفية في مختلف العواصم العالمية للتعريف بما يحدث في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص.

وقدم للوفد بعض الاقتراحات والأفكار العملية، كما تم التداول في هذا اللقاء في كيفية تفعيل دور جالياتنا الفلسطينية والعربية في البرازيل، وفي غيرها من الأماكن.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

بطلب من الكويت: جلسة (لا مُلزِمة) بمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

بطلب من الكويت: جلسة (لا مُلزِمة) بمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

صحيفة: رسالة تحذيرية من إسرائيل لحماس عبر القاهرة

صحيفة: رسالة تحذيرية من إسرائيل لحماس عبر القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

نقابة المحامين تؤكد تمسكها بطلبها بوقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

نقابة المحامين تؤكد تمسكها بطلبها بوقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

منوعات

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

عربي

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا