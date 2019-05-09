حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفداً من الجالية الفلسطينية في البرازيل، حيث قدم سيادته التهنئة للهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد المؤسسات الفلسطينية في البرازيل، والتي تم انتخابها مؤخراً خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة بورتو الجيري البرازيلية.وقال إننا نوجه التحية لأبناء الجالية الفلسطينية في البرازيل، وكذلك الجالية العربية، مطالبين بضرورة أن تتوحد جالياتنا لكي تكون قوية في دفاعها عن قضايانا الوطنية لا سيما القضية الفلسطينية، والتي تعتبر قضية العرب الأولى، كما أنها قضية كافة الأحرار في عالمنا.كما وننتهزها مناسبة لكي نلتفت إلى جالياتنا الفلسطينية والعربية في مشارق الأرض ومغاربها بضرورة التفاعل والتضامن والتعاون من أجل الدفاع عن القدس، والتي باتت في خطر شديد، والاحتلال يستهدفها في كل يوم، ويسعى لطمس معالمها وتزوير تاريخها، وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي فيها.وقال: إن الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، يجب أن تقوم بدورها المأمول في الدفاع عن قضايا الأمة وإفشال المؤامرات التي تستهدف مشرقنا ووحدة شعوبنا، وتستهدف أولاً وقبل كل شيء فلسطين، وقضيتها العادلة، وشعبها المظلوم.ووضع الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس، كما وتحدث عن ضرورة التضامن مع غزة، والمطالبة برفع الحصار عنها وإقامة نشاطات وفعاليات تعريفية في مختلف العواصم العالمية للتعريف بما يحدث في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص.وقدم للوفد بعض الاقتراحات والأفكار العملية، كما تم التداول في هذا اللقاء في كيفية تفعيل دور جالياتنا الفلسطينية والعربية في البرازيل، وفي غيرها من الأماكن.