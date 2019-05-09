مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة بين قرية ارطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنين، اقتحموا المنطقة السياحية، وتمركزوا في محيط البرك الثلاث، وأدوا طقوساً تلمودية.يذكر، أن منطقة برك سليمان، تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.