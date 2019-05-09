شؤون فلسطينية

صحيفة: رسالة تحذيرية من إسرائيل لحماس عبر القاهرة

صحيفة: رسالة تحذيرية من إسرائيل لحماس عبر القاهرة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (العربي الجديد) أن مصادر مصرية مطلعة، كشفت عن فحوى رسالة، وجّهها الجانب الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، إلى حركة حماس بشأن ترسانة أسلحة الحركة. 

وأفادت ذات المصادر، بأن "الجانب الإسرائيلي طلب من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، تحذير حركة حماس من مواصلة عمل كتائب القسام على تطوير صواريخ أرض ــ بحر"، مشددين على أن "تل أبيب لن تسمح بمرور تلك الخطوة، لأنها تمثل تغييراً حاداً في موازين القوة في الصراع".

وأضافت الصحيفة: "إسرائيل توعّدت بمواصلة سياسة الاغتيالات في صفوف قيادات الحركة، في حال استمر نشطاء القسام في مسارهم الخاص بالسعي نحو إنتاج تلك النوعية من الصواريخ".

وكشفت، أن "القاهرة تسعى جاهدة لنزع فتيل تلك الأزمة، لإدراكها أن العودة إلى سياسة الاغتيالات من جانب إسرائيل تعني التوجه مباشرة نحو مواجهة شاملة. 

في المقابل، فإن مساعي المقاومة لامتلاك نوعيات متطورة من الأسلحة، تشكل مثار جدل دائم خلال الحوارات التي تجرى في القاهرة، في ظل تمسك قادة الفصائل بامتلاك أي نوعيات من شأنها تحقيق الردع".

وأشارت المصادر إلى أن "التحذيرات الإسرائيلية شملت أيضاً حركة الجهاد بعد تطويرها صاروخ بدر 3، الذي يصل مداه إلى 140 كيلومتراً، واستخدمته سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في قصف مدينة عسقلان خلال جولة التصعيد الأخيرة"، قائلة: إن "هذا الأمر كان مثار حديث مطوّل خلال اللقاء الذي جرى بين قيادة الحركة بالمسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بحضور قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا". 

وأدخلت الحركة تعديلات عديدة على تصميم الصاروخ فلا يُصيب هدفه مباشرة، بل ينفجر فوق الهدف بنحو 20 متراً، وبذلك يوقع أضراراً جسيمة بأكبر عدد من الأهداف.

من جانبها حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الغدر والخيانة، مؤكدة أن "أيدينا على الزناد". 

ودعت في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء، الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده إلى إحياء ذكرى النكبة، والمشاركة في مسيرات العودة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

بطلب من الكويت: جلسة (لا مُلزِمة) بمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

بطلب من الكويت: جلسة (لا مُلزِمة) بمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

الاحتلال يمنع سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

العُليا الإسرائيلية ترفض استئناف هيئة الأسرى للإفراج عن أسير بكفالة مالية

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

الاحتلال يُغلق بوابة النبي صالح المؤدية إلى قرى غرب رام الله

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

وزير التربية يبحث توسيع التعاون مع فنلندا والأردن بمختلف المجالات التربوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من عوريف جنوب نابلس

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

حنا: نتمنى أن تقوم الجاليات الفلسطينية والعربية بدورها بالدفاع عن فلسطين

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

نقابة المحامين تؤكد تمسكها بطلبها بوقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

نقابة المحامين تؤكد تمسكها بطلبها بوقف تنفيذ القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

منوعات

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

عربي

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا