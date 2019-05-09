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دولي

مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة

مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة
الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوكّ
رام الله - دنيا الوطن
قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوكّ، يوم الأربعاء إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.

وأضاف هوك للصحفيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية إلى أن تغير سلوكها.

وبحسب (رويترز) ذكر السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.

كانت إيران قالت يوم الأربعاء إنها بدأت التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بفعل المزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

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