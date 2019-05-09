عربي

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة
Reuters / Faisal Al Nasser
نشرت صحيفة الرياض تفاصيل نظام الإقامة المميزة للأجانب في السعودية الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء.

ويهدف مشروع نظام الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل نقل وغير ذلك، حيث أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن النظام الجديد يسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا النظام يتضمّن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

ومن المقرر أن تكون الإقامة المميزة على نوعين "غير محددة المدة" ولـ "سنة واحدة قابلة للتجديد" وفق شروط من أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الغطاء المادي مع تقرير صحي وسجل جنائي.

أخبار ذات صلة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

&#34;شهادة الفقر&#34; تُثير غضب الجزائريين

"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة &#34;دونالد ترامب&#34; بالجولان

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة "دونالد ترامب" بالجولان

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الخطوط الجوية السعودية تعتذر.. وترد على الشائعات

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الحكومة الأردنية تُقدم استقالتها تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

أبو حمزة: سنبدأ من حيث انتهينا بالمعركة الأخيرة وسنُعوض ما أطلقناه على المستوطنات

أبو حمزة: سنبدأ من حيث انتهينا بالمعركة الأخيرة وسنُعوض ما أطلقناه على المستوطنات

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

منوعات

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

عربي

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا