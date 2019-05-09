شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة أدنى من معدلها العام بـ 6 درجات

حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة أدنى من معدلها العام بـ 6 درجات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم السبت المقبل، صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الىشمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارأ نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الىمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: نقص التمويل الصحي قد يؤدي لـ(1700) عملية بتر أعضاء بغزة

الأمم المتحدة: نقص التمويل الصحي قد يؤدي لـ(1700) عملية بتر أعضاء بغزة

اسعار العملات اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم الخميس

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

وفد جهاز المخابرات المصري يصل قطاع غزة اليوم الخميس

وفد جهاز المخابرات المصري يصل قطاع غزة اليوم الخميس

شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ &#34;جراد مُحطم عسقلان&#34;

شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ "جراد مُحطم عسقلان"

الحية: الاحتلال أدخل الوساطات بعدما وسعت المقاومة رقعة القصف

الحية: الاحتلال أدخل الوساطات بعدما وسعت المقاومة رقعة القصف

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

أبو حمزة: سنبدأ من حيث انتهينا بالمعركة الأخيرة وسنُعوض ما أطلقناه على المستوطنات

أبو حمزة: سنبدأ من حيث انتهينا بالمعركة الأخيرة وسنُعوض ما أطلقناه على المستوطنات

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

منوعات

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل &#34;زلزال&#34; بلغة الإشارة‎

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة‎

عربي

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

السعودية توافق على مشروع نظام الإقامة المميزة للأجانب في المملكة

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ماكرون يجدد دعم فرنسا لحكومة الوفاق الليبية

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا