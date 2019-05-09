حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة أدنى من معدلها العام بـ 6 درجات





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ولفتت إلى ان الجو يكون يوم السبت المقبل، صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الىشمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارأ نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الىمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.