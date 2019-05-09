رئيس الأركان: القوات الأمريكية باقية في أفغانستان حتى إنهاء التمرد

رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد، بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى وجود قواتها في أفغانستان طالما ظل "التمرد" في البلاد مستمرا.وقال دانفورد خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الأربعاء: "أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء قوة لمحاربة الإرهاب ما دام التمرد في أفغانستان مستمرا".وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية موجودة على أراضي أفغانستان منذ نحو 18 عاما.وتجري الولايات المتحدة حاليا مفاوضات مع حركة "طالبان" حول التسوية. وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، قبل عدة أيام، الجولة السادسة من تلك المفاوضات.وتتمحور المفاوضات حول قطع "طالبان" علاقاتها بالتنظيمات المسلحة وانضمامها إلى جهود محاربة "الإرهاب" من جهة، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان من جهة أخرى.