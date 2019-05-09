الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنتمكنت شرطة المرور مساء أمس الأربعاء، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنتين تركه والده داخل مركبة مغلقة في مدينة طولكرم .وذكر بيان عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة لاحظت وجود مركبة متوقفة في منطقة وسط البلد بمدينة طولكرم بالقرب من دوار ثابت ثابت وبداخلها أحد الأطفال , حيث قام عناصر الدورية بمحاولة فتح الأبواب إلا أن المركبة كانت مقفلة مما اضطر إلى كسر زجاجها لانقاذه .وأضاف البيان، بأن الشرطة تمكنت في نهاية الأمر من فتح أبواب المركبة وإخراج الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين وتم نقل الطفل إلى المشفى وحالته كانت بخطر لولا كسر زجاج المركبة , حيث تم العثور على والده والحديث معه حول مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة , وتسبب ذلك في العديد من الأحيان بحالات وفاة بسبب نقص الأكسجين.هذا وحذر البيان، كافة المواطنين من ترك أطفالهم داخل المركبات وإغلاقها.