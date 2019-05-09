شؤون فلسطينية

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت شرطة المرور مساء أمس الأربعاء، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر  سنتين تركه والده داخل مركبة مغلقة في مدينة طولكرم .

وذكر بيان عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة لاحظت وجود مركبة متوقفة في منطقة وسط البلد بمدينة طولكرم  بالقرب من دوار ثابت ثابت  وبداخلها أحد الأطفال , حيث قام عناصر الدورية بمحاولة فتح الأبواب إلا أن المركبة كانت مقفلة  مما اضطر إلى كسر زجاجها لانقاذه .

وأضاف البيان، بأن الشرطة تمكنت في نهاية الأمر من فتح أبواب المركبة وإخراج الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين وتم نقل الطفل إلى المشفى وحالته كانت بخطر لولا كسر زجاج المركبة , حيث تم العثور على والده والحديث معه حول مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة , وتسبب ذلك في العديد من الأحيان بحالات وفاة بسبب نقص الأكسجين.

هذا وحذر البيان، كافة المواطنين من ترك أطفالهم داخل المركبات وإغلاقها.

أخبار ذات صلة

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

بعد وقف إطلاق النار.. هل يستخدم جيش الاحتلال عنصر المفاجأة لشن حرب على القطاع؟

وفد جهاز المخابرات المصري يصل قطاع غزة اليوم الخميس

وفد جهاز المخابرات المصري يصل قطاع غزة اليوم الخميس

شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ &#34;جراد مُحطم عسقلان&#34;

شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ "جراد مُحطم عسقلان"

الحية: الاحتلال أدخل الوساطات بعدما وسعت المقاومة رقعة القصف

الحية: الاحتلال أدخل الوساطات بعدما وسعت المقاومة رقعة القصف

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة

هل ستسمح إسرائيل بتحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة؟

هل ستسمح إسرائيل بتحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة؟

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

مبعوث ترامب للسلام يُكرر نفيه: سيناء ليست جزءاً من (صفقة القرن)

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

الشرطة والنيابة تُحققان بظروف وفاة شاب بالخليل وعلى رقبته آثار حبل

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

الشرطة تنقذ طفلاً تركه والده داخل مركبة مغلقة في طولكرم

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

أبو جيش: نعمل على تعديل قانون العمل ووضع قانون لتنظيم العمل النقابي

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

عريقات لوفد أمريكي: إسقاط خيار الدولتين إسقاط لإمكانية تحقيق السلام

عريقات لوفد أمريكي: إسقاط خيار الدولتين إسقاط لإمكانية تحقيق السلام

وزير الاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

اشتية: رأينا أفعالاً على الأرض أسوأ من النص المكتوب لـ (صفقة القرن)

اشتية: رأينا أفعالاً على الأرض أسوأ من النص المكتوب لـ (صفقة القرن)

منوعات

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: &#34;احلويت&#34; بعد الطلاق

كشفت حقيقة زواجها من مدحت صالح.. سمية الخشاب: "احلويت" بعد الطلاق

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

تامر حسني يكشف مرض هذا الفنان الذي اكتأب بسبب إيناس الدغيدي

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

شاهد رد ابن الوليد بن طلال عندما سأله المذيع هل هذا رقم والدك؟

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

تشييع جنازة محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل &#34;زلزال&#34; بلغة الإشارة‎

لأول مرة في دراما رمضان.. ترجمة مسلسل "زلزال" بلغة الإشارة‎

أول ظهور لشريف مدكور بعد استئصال &#34;سرطان القولون&#34;

أول ظهور لشريف مدكور بعد استئصال "سرطان القولون"

لو مرضت أحلام.. هل تتبرع لها شمس بأعضائها؟

لو مرضت أحلام.. هل تتبرع لها شمس بأعضائها؟

عربي

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

ملك البحرين يوضح موقفه من قطر عقب اتصال رئيس وزرائه بالشيخ تميم

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

&#34;شهادة الفقر&#34; تُثير غضب الجزائريين

"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة &#34;دونالد ترامب&#34; بالجولان

الشهر المقبل.. نتنياهو سيضع حجر أساس مستوطنة "دونالد ترامب" بالجولان