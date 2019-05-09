دولي

طائرة فرنسية تختفي من الرادار قبل الهبوط اضطراريا في إيران

طائرة فرنسية تختفي من الرادار قبل الهبوط اضطراريا في إيران
رام الله - دنيا الوطن
اختفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، أمس الأربعاء، من الرادار لفترة وجيزة قبل الهبوط اضطراريا بسبب مشكلة فنية في مطار إيراني.

وبحسب موقع (فلايت رادار 24)، فقد اضطرت الطائرة من طراز (أير باص A 340) الهبوط في مطار أصفهان في طريقها من باريس إلى مومباي في الهند.

وقالت شركة أير فرانس في بيان إن الطائرة كانت تقل 256 راكبا و11 من أفراد الطاقم عانت من عطل في نظام التهوية.

وذكرت أن قرار الهبوط الاضطراري يتماشى مع إجراءات الشركة المصنعة، مشيرة إلى أنه كان "وقائيا".

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي ولم تواجه مشاكل.

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