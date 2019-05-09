ماي تتحدث عن (ريمونتادا) في البريكست على طريقة ليفربول

رام الله - دنيا الوطنقارنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، نفسها مع نادي ليفربول لكرة القدم، قائلة إنه يمكنها فعل ريمونتادا قوية لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.وردت تيريزا ماي على اقتراح من زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن بأن عليها أن تستلهم الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة في لقاء العودة الذي انتهى برباعية نظيفه ليصعد بعدها إلى نهائي دوري الأبطال، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال كوربن: "في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الليلة الماضية ، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا."وأصبح مستقبل ماي السياسي على المحك، حيث يضغط عليها نواب محافظين لوضع جدول زمني لمغادرتها المنصب، سواء توصلت لاتفاق بريكست مع أوروبا أم لا.ولكن في تصريحات تشير إلى أنها لا تزال ترغب في التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي: "أعتقد أنه عندما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة الليلة الماضية ، فإن ما يظهر أنه عندما يقول الجميع أن الأمر انتهى ، لقد دفعتك المعارضة الأوروبية إلى الهزيمة ، والوقت يدنو، وقد حان الوقت للإقرار بالهزيمة، وفي الواقع لا يزال بإمكاننا تأمين النجاح إذا اتحدنا جميعا".وكانت عديد من مقاعد البرلمان ذات اللون الأخضر خالية خلف رئيسة الوزراء، وهي علامة على تراجع الدعم الحزبي لها.