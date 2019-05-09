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اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا

اجتماع طارىء لمجلس الأمن بشأن سوريا
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بناء على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل تصعيدا للعمليات القتالية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا في أسبوع من مناطق يسيطر عليها المسلحون في المحافظة بعدما استهدفتها ضربات لقوات الحكومة  السورية والقوات الروسية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، أطراف النزاع على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء: "إن الوضع الإنساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

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