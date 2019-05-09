وفد جهاز المخابرات المصري يصل قطاع غزة اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر أن الوفد الأمني، التابع لجهاز المخابرات المصري، سيصل الخميس، إلى قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد سيرأسه اللواء أحمد عبد الخالق، حيث سيجري عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية.
يذكر، أن وفدي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، قد عادا الأربعاء لقطاع غزة، بعد أن أجريا عدة لقاءات مع قادة جهاز المخابرات المصري.
أكدت مصادر أن الوفد الأمني، التابع لجهاز المخابرات المصري، سيصل الخميس، إلى قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن الوفد سيرأسه اللواء أحمد عبد الخالق، حيث سيجري عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية.
يذكر، أن وفدي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، قد عادا الأربعاء لقطاع غزة، بعد أن أجريا عدة لقاءات مع قادة جهاز المخابرات المصري.
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