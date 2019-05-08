شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ "جراد مُحطم عسقلان"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، فيديو بعنوان "إعدادنا مستمر".
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، فيديو بعنوان "إعدادنا مستمر".
وقد عرضت سرايا القدس خلال هذا الفيديو، إطلاق رشقات صاروخية، تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.
وكان أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن السرايا بدأت بتعويض ما أطلقته على الاحتلال خلال جولة التصعيد الأخيرة.
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