شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو لصاروخ "جراد مُحطم عسقلان"





وكان أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن السرايا بدأت بتعويض ما أطلقته على الاحتلال خلال جولة التصعيد الأخيرة.





وقد عرضت سرايا القدس خلال هذا الفيديو، إطلاق رشقات صاروخية، تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.