سويسرا: ندعم حل الدولتين عبر المفاوضات ووفق قواعد القانون الدولي

أكدت سويسرا، دعمها الكامل لحل الدولتين، عبر المفاوضات، ووفق قواعد القانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطنوتسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رسالة تهنئة من الرئيس السويسري أولي ماورر لمناسبة توليه منصبه، تسلمها من السفير السويسري لدى فلسطين جوليان ثوني، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر.وجاء في نص الرسالة: "تدعم سويسرا حل الدولتين من خلال المفاوضات وفق قواعد القانون الدولي، بالاضافة الى جهود إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا، ودعم جهود انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".وبحث اشتية مع المبعوث السويسري آخر التطورات السياسية، والجهود المبذولة لحشد الدعم المالي والسياسي، مؤكدا اهمية ذلك في ظل الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الفلسطينيين.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا جادا بعدم القبول بصفقة القرن الامريكية، ومواجهتها باقامة مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين.