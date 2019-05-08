الحية: الاحتلال أدخل الوساطات بعدما وسعت المقاومة رقعة القصف

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جولة المقاومة الأخيرة، كانت رداً على عدوان الاحتلال، واستدافه للمتظاهرين والمجاهدين، والتلكؤ المستمر في تنفيذ التفاهمات.





وحول تفاصيل المعركة، أوضح الحية في لقاء عبر شاشة (الأقصى) الفضائية، أنه بعدما وسعت المقاومة رقعة قصف المدن الفلسطينية "المحتلة" حتى 40 كيلو متراً بدأ الاحتلال في إرسال الوساطات والحديث عن التهدئة، منوهاً إلى أنه كان من الواضح أنه كان يريد تصعيد الأحداث بقنصه للمتظاهرين، واغتياله للمجاهدين الجمعة الماضي.





وقال الحية: "إذا ظن الاحتلال انه سيغتال ويقتل في ظل وجود قيادات من الحركة في القاهرة، أن ذلك سيكبح جماحنا فهو واهم"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الغرفة المشتركة تجلت بوضوع في التصدي للعدوان الأخير، حينما كانت تضع السياسات، وتتفق على الرد، ووقت البداية والنهاية.





وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن سلاح المقاومة، لم ولن يكون في يوم من الأيام مطروحاً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن المقاومة تطور من أدواتها باستمرار.