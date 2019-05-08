شؤون فلسطينية

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة

(معاريف): الجيش يُخفّض تعزيزاته على حدود القطاع وسيفتح المعابر ليلة الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ بتخفيض تعزيزاته العسكرية، التي دفع بها خلال التصعيد الأخير، عند الحدود مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "إن الجيش شرع ببناء جدار خرساني بالقرب من منطقة (إيرز) ومناطق أخرى على حدود قطاع غزة، من أجل تحصين المناطق المكشوفة فيها".

وبحسب الصحيفة، سيكون الجدار بارتفاع حوالي مترين وبطول 600 متر، ويستهدف المناطق المكشوفة على حدود قطاع غزة بعد استهداف مركبة قبل يومين بصاروخ مضاد من قطاع غزة.

وفي السياق، أشارت صحيفة (معاريف)، إلى أن الجيش الإسرائيلي، سيفتح معابر قطاع غزة منتصف ليلة الجمعة، وفقاً لتقييم الوضع الأمني، مشيرةً إلى أن الاختبار الأول للهدوء، سيكون خلال تظاهرات يوم الجمعة على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة.

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