هل ستسمح إسرائيل بتحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة؟

تضاربت الأنباء لدى إعلام الاحتلال الإسرائيلي، حول إمكانية سماح السلطات الإسرائيلية، بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.





بدوره، نقل موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي عن مصادر له، قولها: "الأموال القطرية التي كان من المتوقع أن تصل إلى قطاع غزة، لن يتم تحويلها هذا الأسبوع، ولا يبدو أنه سيتم تحويلها في المستقبل القريب"، مؤكداً أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، رفض التعقيب على الأمر.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن السفير القطري محمد العمادي، سيصل قطاع غزة الجمعة المقبل، حاملاً معه المنحة القطرية.وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن المنحة القطرية، سيتم توزيعها على الموظفين والعائلات الفقيرة في غزة، حسب ما تم الانفاق عليه مع إسرائيل.وأشارت الصحيفة، إلى أن الفصائل بغزة، أمهلت إسرائيل مدة أسبوع، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كأساس لوقف إطلاق النار الأخير.