مبعوث ترامب للسلام يكرر نفيه: سيناء ليست جزءا من (صفقة القرن)















رام الله - دنيا الوطنجدد جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، نفيه للشائعات حول إمكانية أن تكون سيناء جزءاً من خطة السلام الأمريكية والتي تعرف إعلاميا بإسم (صفقة القرن).وقال غرينبلات في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من الغريب أننى لازلت اسمع تقارير عن هذا (فى إشارة إلى المزاعم الخاصة بسيناء) - تغريدتى الأصلية لاتزال باقية".