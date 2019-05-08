وفاة طفلين بحادثي سير منفصلين بالخليل وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل هاني النجار (12 عاما) مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة حادث سير ذاتي وقع في مدينة يطا جنوب الخليل .وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة في بيان صحفي: "إن مركبة انقلبت ذاتيا في منطقة خلية المية ببلدة يطا، ما أسفر عن إصابة الطفل النجار بجروح بالغة الخطورة، فارق على إثرها الحياة قبل وصوله المستشفى".وأضاف ارزيقات: "لقد تم إبلاغ النيابة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه".إلى مدينة طولكرم، فقد افاد ارزيقات، بأن الطفل عمر الجربان (11 عاما)، لقي مصرعه، جراء حادث سير دهس وقع في مخيم طولكرم.وقال: "إن الطفل الجربان أصيب بجروح بالغة الخطورة جراء دهسه من قبل مركبة بالقرب من مسجد السلام في المخيم، نقل على إثرها للمستشفى حيث ما لبث أن أُعلن عن وفاته".وأضاف ارزيقات أنه تم إحضار المركبة المتسببة بالحادث، وأن السائق سلم نفسه إلى مديرية الشرطة.