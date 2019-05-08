بعد إصلاح عطل التصعيد الإسرائيلي الأخير.. الكهرباء تعود لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عودة التيار الكهربائي لمدينة غزة، وذلك بعد إصلاح عطل أصاب أحد خطوط الكهرباء الرئيسية المغذية للمدينة.وقالت الشركة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن التيار الكهربائي عاد للتدفق عبر خط القبة المغذي لمحافظة غزة بعد إصلاح العطل الذي اصابه منذ بدء التصعيد الاسرائيلي الأخير.