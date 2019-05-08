شؤون فلسطينية

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية

الوزير السعداوي يناقش مع اتحاد المقاولين بغزة توفير فرص تنمية حقيقية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة للريادة والتمكين م. أسامة السعداوي أن وزارته الجديدة قيد التأسيس تركز جهودها على تشجيع ودعم العقول المفكرة والمبدعة ورعاية كل المشاريع والأفكار الريادية واستثمارها عبر تمكين كافة الافراد والشركات والمؤسسات من توظيف طاقاتها ومشاريع الريادية لديها.

جاءت تصريحات السعداوي خلال زيارة مقر اتحاد المقاولين بمدينة غزة اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله نقيب المقاولين بغزة أسامة جبر كحيل وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول آليات التعامل مع الصعوبات التي تعيشها المحافظات الجنوبية، والعمل على خلق وسائل جديدة تساهم في دفع التنمية قدماً في ظل الظروف الصعبة.

بدوره اعتبر نقيب المقاولين أن اللقاء يعد نقلة نوعية في إطار سلسلة الحوارات بين الاتحاد والوزارات من خلال مناقشة قضايا التنمية وطرح حلول مبتكرة وريادية وتقديم أفكار إبداعية خارج عن النمط التقليدي.

وأكد كحيل أن احتياجات الواقع ومتطلبات المستقبل تُلزم الجميع بالتركيز على الفكر الخلاق والحلول الابداعية بهدف فتح الطريق نحو مستقبل واعد بعد تعثر كل الحلول التقليدية.

وسلم كحيل الوزير السعداوي مشروع دراسة تصدير صناعة الانشاءات الوطنية للخارج باعتباره مشروع واعد يعمل على ازدهار قطاع الصناعات الإنشائية ونقل الخبرات الفلسطينية للعالم العربي من أجل فتح فرص عمل واستثمار واعدة خارج فلسطين.

واتفق الطرفان على تعزيز الشراكة والتعاون بينهما مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بالتنمية، وتشجيع الفكر الريادي والمشاريع المبتكرة قدماً ٍفي فلسطين.

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