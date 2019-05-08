شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

النقل والمواصلات وبلدية عرابة توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح، الأربعاء، بمقر الوزارة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع رئيس بلدية عرابة احمد عارضة، وبحضور وكيل الوزارة عمار ياسين وعددٌ من ذوي الإختصاص بالوزارة  والبلدية ، لتوفير مبنى مكتب ترخيص يخدم المواطنين في بلدة عرابة.

ورحب الوزير سالم في بداية حفل التوقيع برئيس وأعضاء البلدية، وشكرهم على مبادرتهم الكريمة بتوفير وتخصيص مبنى مناسب وملائم لإفتتاح مكتب ترخيص في بلدية عرابة، مؤكداً بأن هذا العمل  ينمُّ عن عظيم وحرص البلدية  نحو تطوير خدماتها لأهالي البلدية في شتى المجالات.

وأضاف الوزير سالم بأن سعي الوزير حثيث ومتواصل لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجهات ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص ، للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وأن الوزارة جاهزة لإبرام أيَّ إتفاقيات أو مذكرات تفاهم وتعاون مشترك تستهدف تطوير منظومة الخدمات، وتحقق تنفيذ رؤية الحكومة وإستراتيجيتها الرامية نحو تمكين وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في عموم تواجده والتخفيف والتسهيل عليه، مشيراَ الى أن هذه الإتفاقية هي في إطار العمل ضمن خطة المائة يوم لملامسة إحتياجات المواطنين.

من جهته شكر رئيس البلدية احمد عارضة الوزير سالم وطواقم الوزارة على تعاونهم البناء لما فيه مصحلة للوطن وللمواطن، موضحاً بأن البلدية ستباشر على ضوء توقيع الإتفاقية بتنفيذ ما عليها أصولا، آملا بأن تعم هذه التجربة على كافة البلديات لتعم المنفعة على جميع المواطنين وتوفر لهم الراحة والوقت معاً.

وتنص الاتفاقية على قيام بلدية عرابة بتخصيص مبنى مناسب على أراضيها، من أجل إفتتاح مكتب ترخيص بالمبنى، بحيث تتوفر فيه كافة التجهيزات اللوجستية كأجهزة ومعدات وتمديد شبكات لا سيما طابعة الرخص الممغنطة، وضمن المواصفات والمعايير المعمول بها ، وتقوم الوزارة بضمان توفير موظفين بالمكتب لتقديم الخدمات المنوطة بها للجمهور وتسهيل الوصول لدوائر السير والتخفيف على المواطنين.

كما وتطرقت المذكرة الى تعزيز مجالات التعاون المشترك ما بين الطرفين في خدمة المواطنين كل فيما يخصه، والتعاون في تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، وتعزيز التنافس الإيجابي في تقديم الخدمة الى جمهور المنطقة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

واجتمع الوزير عاصم سالم اليوم برئيس نقابات عمال النقل عبد الله الحلو، وتم  التحدث خلال اللقاء حول جاهزية الوزارة للعمل المشترك مع كافة الأطراف الشريكة لتطوير منظومة قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني، وفتح خطوط التعاون المستمر مع الجميع لطرح المبادرات والمقترحات التي تسهم في تطوير قطاعات النقل، وتعمل على تخفيف الأزمات والإكتظاظات المرورية، وتسهل من حركة تنقل المواطنين.

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