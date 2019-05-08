شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيس بعثة اللجنة
الرباعية في فلسطين جون كلارك، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تخنق الاقتصاد وتحد من امكانية احداث تنمية اقتصادية علاوة انعكاسات قرار قرصنة الاحتلال أموال المقاصة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير الى خطط الحكومة الرامية الى تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الوطني علاوة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تقوية الاقتصاد وتسهم في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وتبادل الجانبان التدخلات المطلوبة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مجالات الصناعة والتجارة وتبسيط الاجراءات ذات الصلة بتسهيل حركة التجارة، مؤكداً على التنسيق المشترك وعقد مزيد من اللقاءات التي من شانها تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية.

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